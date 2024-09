Palermo, ladri in azione al ristorante Beccafico e in un bar di via Mariano Stabile: portate via le casse

Furti a Palermo, in un ristorante e in un bar. Con la stessa tecnica i ladri hanno divelto la saracinesca e portato via il registratore di cassa nel ristorante Beccafico di via Polara (Zisa, zona di corso Finocchiaro Aprile) e nel bar Caffè Maria Conti in via Mariano Stabile. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e quelle dei locali per risalire agli autori.

Da Beccafico i ladri hanno rotto anche la porta d'ingresso per fare irruzione nei locali, da dove hanno sottratto anche il tablet usato per le ordinazioni. Nella cassa si stima ci fossero duecento euro.