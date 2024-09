Giovane in coma dopo l'incidente a Palermo, il padre: «Se qualcuno ha visto parli»

Chiede di sapere cosa sia successo al figlio che si trova in condizioni disperate a Villa Sofia dopo un incidente in via Papa Sergio I all’Arenella. Il giovane Alessandro Russo, 31 anni, dal 31 agosto scorso è ricoverato in coma all’ospedale Villa Sofia. Lo scooter su cui viaggiava, un Beverly 300, si è schiantato contro una macchina parcheggiata.

I familiari hanno individuato una telecamera e tramite l’avvocato Giovanni La Bua hanno chiesto alla procura di acquisire le immagini affinché si accerti se si veda o meno il momento dell’impatto. Russo era stato con degli amici a Mondello. Uno di loro avrebbe riferito di averlo perso di vista dopo essersi salutati mentre rientravano a casa intorno alle 5 del mattino. È stata un’amica, che non era presente durante la serata, a svegliare il padre di Russo per avvertirlo dell’incidente. Anche queste sono circostanze che non convincono del tutto i familiari.

Da qui l’appello. «Se c’è un testimone si faccia avanti», dicono.