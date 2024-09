Misilmeri, i carabinieri arrestano un giovane evaso dai domiciliari dopo un inseguimento prima in paese e poi sulla statale

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un giovane di 19 anni, accusato di evasione, furto, danneggiamento, lesione e resistenza a pubblico ufficiale. L’indagato, già sottoposto ai domiciliari, era evaso e si trovava a bordo di un’auto rubata. Non si è fermato all’alt dei militari. Ne è nato un inseguimento, in un primo momento per le strade del centro urbano di Misilmeri, poi lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Durante l’inseguimento, il giovane in fuga ha rischiato di causare incidenti con altre auto che transitavano nella carreggiata opposta. I militari lo hanno bloccato a Villabate dopo che l’uomo ha tamponato l’auto dei militari.