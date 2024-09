Ha un volto il ladro che ha preso di mira gli uffici del Giornale di Sicilia: ripreso dalle telecamere

Il bandito che da settimane prende di mira gli uffici del Giornale di Sicilia è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza durante le varie fasi dell'ultimo raid: dall'ingresso nel cortile alla fuga lungo via Lincoln con la refurtiva sotto braccio. Le immagini sono state consegnate alla polizia, adesso al lavoro per dare un nome al ladro.

Il colpo è stato messo a segno sabato notte, quando il malvivente è riuscito a penetrare nella sede di via Lincoln e a raggiungere una terrazza al secondo piano. Dove ha forzato una finestra per entrare in uno dei locali al secondo piano. Dopo avere preso un televisore, un monitor e tre smartphone, si è dato alla fuga. Era già l’alba quando le telecamere lo hanno immortalato in via Lincoln. In base all’esame delle immagini, sarebbe l’autore anche di altri raid compiuti nel recente passato negli uffici del Giornale di Sicilia.

La polizia ha identificato il ladro: si tratta di un pregiudicato di circa quarant'anni, schedato come tossicodipendente. Alle spalle numerosi precedenti per furto.