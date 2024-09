Furti in un bar e in un supermercato a Palermo, l’amarezza dei titolari

I ladri hanno scardinato la saracinesca la scorsa notte e hanno messo a segno due furti in un bar e in un supermercato a Palermo.

Il primo colpo al bar Dante Cafè. Due giovani ripresi dalla videocamere hanno forzato la saracinesca e si sono portati via il registratore di cassa. I due giovani sarebbero stati bloccati dalla polizia.

«É l’ennesimo furto che subiamo e siamo profondamente amareggiati e stanchi di questi atti di violenza che fanno male a noi, a voi comunità del Dante Café ed in generale ai cittadini onesti di Palermo - dicono i titolari del bar - Come sempre, ci rialzeremo, non ci lasceremo intimidire e continueremo a servire la nostra comunità con amore e dedizione. Grazie a tutti coloro che ci supportano e che continueranno a supportarci anche in questo momento difficile».

Il secondo colpo nel supermercato Conad di via Messina Marine. Sono entrati nel supermercato e hanno rubato dei prosciutti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.