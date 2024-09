Furto al bar Rosanero in via XX Settembre a Palermo. I ladri hanno divelto la porta d’ingresso e hanno portato via i soldi che c'erano in cassa e le mance dei camerieri. Sono state portate via anche alcune bottiglie di liquori.

Sul furto al locale indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e fatto intervenire la scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori.