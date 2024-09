Maltempo, ripresa la circolazione dei treni sulla linea Caltanissetta-Palermo

È stata riaperta questa mattina al traffico ferroviario la linea Caltanissetta-Fiumetorto-Palermo, sospesa mercoledì sera fra Roccapalumba e Caltanissetta a causa del maltempo. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Società del Gruppo FS) e personale delle ditte appaltatrici hanno ripristinato l'infrastruttura ferroviaria danneggiata dall’esondazione del torrente Belice.

In particolare, si legge in una nota, è stato effettuato il ripristino della massicciata e la sostituzione delle traversine per un tratto di linea di circa 100 metri. Il primo treno a circolare questa mattina è stato il Regionale 21501, partito da Caltanissetta Xirbi alle 5.17 per Roccapalumba.