Caltavuturo, danneggiata la statua dedicata alle vittime della mafia

Danneggiata a Caltavuturo, in provincia di Palermo la statua realizzata da Letizia Li Puma, dedicata alle vittime delle stragi di mafia di Capaci e di via D’Amelio, che si trova in via Giovanni Falcone.

Alcuni vandali hanno spezzato una parte del monumento, così come si può vedere nella foto tratta da Facebook. La denuncia è stata presentata dall’amministrazione comunale, fortissima l'indignazione da parte dei residenti che hanno commentato il grave atto sui social. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo i video delle telecamere della zona per risalire ai responsabili.