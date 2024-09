Palermo, Santa Rosalia: ecco gli appuntamenti religiosi in vista dell'acchianata

È tutto pronto per le celebrazioni conclusive del 400° anniversario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia. Da martedì a sabato prossimo la Patrona ritornerà nella grotta del Monte Pellegrino, dove furono ritrovati i suoi resti, per una serie di iniziative religiose. Il 3 settembre, alle 17, l’urna verrà accolta nel piazzale del Santuario, un’ora dopo sarà celebrata la messa e alle 19 i Vespri solenni. Alle 21, dalle falde di Montepellegrino, partirà la tradizionale e attesissima «acchianata» a piedi, guidata dall’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice che, alle 23,30, officerà la messa di mezzanotte.

Il giorno dopo - il 4 settembre - si chiuderà l’anno Giubilare Rosaliano: le messe saranno in programma fin dalle sette del mattino, alle 18,30, invece, si svolgerà quella presieduta dall’arcivescovo Lorefice alla presenza del sindaco Roberto Lagalla. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social dell’Arcidiocesi, del Santuario e della Cattedrale, oltre che in diretta radiofonica sil canale di Radio Spazio Noi. Animerà il rito il coro della Cattedrale, subito dopo i resti della Santa rientreranno nella grotta dove rimarranno fino a sabato.