Palermo, incidente in corso Finocchiaro Aprile: si ribalta un'auto, illesa la conducente

Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, alle 3,40 di ieri notte in corso Finocchiaro Aprile all'incrocio con via Contessa Adelasia. L'auto, una Fiat 500, forse per evitare qualcosa o per un colpo di sonno della conducente, si è ribaltata finendo in mezzo alla strada.

Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura che era alimentata a Gpl, un gas potenzialmente infiammabile anche se questo rischio è praticamente inesistente per questo tipo di serbatoi. In ogni caso la donna che alla guida è riuscita ad uscire da sola dal veicolo ed è stata poi medicata dal personale del 118 arrivato con l'ambulanza.