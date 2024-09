In fiamme una panineria a Palermo: l'incendio sembra doloso, indaga la polizia

Un incendio ha danneggiato la scorsa notte a Palermo una gastronomia siciliana, nel rione di Tommaso Natale, in piazza Rossi. Le fiamme hanno provocato gravi danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e hanno avviato le indagini per accertarne le cause.

Dalle prime valutazioni sembra che il rogo sia di origine dolosa: sarebbero state trovate tracce di benzina. Le indagini sono condotte dalla polizia e sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.