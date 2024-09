Bayesian, domani le prime autopsie sulle vittime. Gli indagati chiedono una consulenza sull'affondamento

Cominceranno domani (lunedì 2 settembre) le autopsie sui corpi delle vittime del Bayesian, il veliero affondato all'alba del 19 agosto di fronte alla rada di Porticello. I primi a essere esaminati saranno i corpi di Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth; il giorno successivo - probabilmente - toccherà ai coniugi Morvillo, l’avvocato Cristopher e la moglie Neda. Subito dopo gli esami si concentreranno sui resti del magnate inglese Mike Lynch e della figlia diciottenne Hannah e infine giovedì sul cuoco di bordo, Recaldo Thomas, unica vittima sui dieci componenti dell’equipaggio, recuperato sul fondale vicino alla barca.

Gli altri sei che hanno perso la vita erano invece tutti passeggeri, ospiti della crociera che aveva organizzato Lynch, proprietario di fatto del Bayesian su cui viaggiava anche la moglie, Angela Bacares, a cui è intestato formalmente il panfilo, sopravvissuta perché subito salita in coperta quando la barca aveva iniziato a inclinarsi.

Sotto accusa per la tragedia sono finiti il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio francese Matthew Griffith che era di guardia in plancia la notte del disastro. Tutti e tre sono stati raggiunti dagli avvisi di garanzia per le ipotesi di reato di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Nei loro confronti, però, gli inquirenti non hanno ritenuto di emettere provvedimenti restrittivi tanto è vero che hanno lasciato la Sicilia non appena hanno ricevuto la copia dei passaporti.