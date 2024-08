Dramma a Cefalù, a 56 anni muore schiacciato dalla propria auto mentre la sta riparando

È rimasto schiacciato dalla sua auto che stava riparando. L’incidente è successo a Cefalù in contrada Timparossa. Un uomo di 56 anni, Michele Culotta, di Isnello mentre stava riparando la sua Panda è rimasto schiacciato dalla vettura perché i cavalletti su cui era poggiata hanno ceduto. Dramma a Cefalù, uomo di 56 muore schiacciato dalla propria auto

Per Culotta non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 intervenuti hanno constatato la morte. A liberare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.

Michele Culotta lavorava come forestale, era sposato e aveva una figlia, Irene, di 25 anni. Una comunità sotto shock quella di Isnello, come quella dei colleghi della Forestale: «Sei stato un collega esemplare. Umanamente e professionalmente una gran bella persona. Siamo profondamente addolorati, non ci sono parole per esprimere il dolore e la tristezza che si prova. Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze», scrivono. Anche il sindaco Marcello Catanzaro non si capacita ed esprime vicinanza alla famiglia.