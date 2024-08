Controlli serrati sui bagagli: bloccati per due ore all'aeroporto di Palermo i passeggeri di un volo proveniente da Istanbul

Il volo atterra in orario, ma i passeggeri rimangono bloccati per due ore in attesa dei bagagli. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi, quando un volo della Turkish Airlines è arrivato al Falcone e Borsellino di Palermo alle 8 del mattino: tutto perfetto tranne l'attesa dei bagagli, passati attraverso un severo controllo delle autorità turche che ha fatto ritardare, e non di poco, tutti i passeggeri di quel volo.

«Sono rientrato in città con i miei figli con un volo della Turkish Airlines - racconta l'avvocato Alessandro Palmigiano - ma la consegna dei bagagli è arrivata dopo circa due ore. Secondo un addetto della Gesap, questo sarebbe stato determinato da controlli di polizia sui bagagli e lo stesso addetto ha riferito che ciò accadrebbe quasi sempre sui voli da Istanbul e Tunisi. È ovvio che la polizia aeroportuale ha tutto il diritto di effettuare i controlli che ritiene, ma è altrettanto ovvio che la pubblica amministrazione deve operare nel rispetto dei tempi e dei diritti dei cittadini. Se invece quella che è stata fornita fosse un’informazione errata, e vi fosse qualche altro motivo di questo inaccettabile ritardo (che peraltro mi ha determinato un danno, avendo dovuto cancellare un appuntamento di lavoro) invito la Gesap o la Turkish a chiarire l’accaduto, in quanto intendo agire per ottenere i danni causati verso il responsabile. Tralascio i problemi per i turisti e le lamentele nei confronti dell’aeroporto».