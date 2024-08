Barriere anti-inquinamento se il serbatoio del Bayesian si apre: così la guardia costiera sorveglia il veliero a Porticello

Le barriere anti inquinamento sono già pronte per essere piazzate nel caso in cui dovesse verificarsi uno sversamento dai serbatoi del Bayesian che contengono ancora 18 mila litri di olio e carburante. Nel frattempo l’area di fronte a Porticello, dove si è inabissato il veliero lo scorso 19 agosto, è costantemente tenuta sotto controllo da aerei dotati di tecnologia a raggi infrarossi e attraverso le immagini satellitari fornite dall’agenzia europea della sicurezza marittima. Ma in quel tratto di mare maledetto - in cui all’alba del 19 agosto è andato a picco il mega yacht battente bandiera britannica, portandosi appresso sette persone - è arrivato anche un rimorchiatore privato, messo a disposizione al momento per un mese dalla società armatrice del Bayesian e coordinato dalla guardia costiera, in grado di intervenire immediatamente qualora venisse rilevata la presenza di idrocarburi.

È altissima la preoccupazione che, dopo il disastro, possa verificarsi anche una catastrofe ambientale: per questo motivo il monitoraggio avviene anche dall’alto con gli aerei Atr 42, dotati di sistemi a infrarossi, che periodicamente sorvolano il punto in cui si trova il relitto, andato giù a 50 metri di profondità. L’agenzia europea per la sicurezza marittima ha invece attivato il «Clean Sea Net», cioè il suo software con scansione satellitare che può rivelare tracce di potenziali inquinamenti marini. «Al momento tutti i riscontri hanno dato esito negativo e non si registrano tracce di inquinamento da idrocarburi, né pericoli per l’ambiente marino circostante», si legge nella nota della Guardia costiera che «continuerà a monitorare l’area, pronta ad attivare tutte le risorse disponibili nel caso venissero rilevate presenze di sostanze inquinanti in mare».