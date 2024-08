Furto in due scuole a Partinico e Terrasini: rubati proiettori, tablet e lavagna interattiva

Furti in due scuole nel Palermitano. Il primo colpo a Partinico dove i ladri hanno portato via nel plesso Mirto che appartiene all’istituto comprensivo Ninni Cassarà-Guida, 6 proiettori, una lavagna interattiva e un decoder per fibra. Avevano provato a rubare un’altra lavagna ma non ci sono riusciti perché ancorata al muro. La lavagna è stata danneggiata. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Altro colpo alla scuola di Terrasini. Nel plesso Papa Giovanni XXIII la dirigente ha presentato la denuncia ai carabinieri. In un armadio della scuola mancherebbero 10 tablet. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri.