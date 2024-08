Paura per le forti raffiche di vento a Cefalù. Il sindaco: «Non ci sono stati danni, né feriti»

Forti raffiche di vento si sono abbattute a Cefalù nella zona di un bar che si trova al molo. In pochi minuti si è abbattuta una forte bufera che ha investito quanti si stavano godendo il pomeriggio seduti ai tavolini.

Sono volati via ombrelloni e tavolini e i clienti hanno trovato riparo nel locale. «Un attimo prima era tutto calmo - dice il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello - Per i clienti qualche momento di paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Abbiamo inviato in giro i volontari della protezione civile, ma al momento non si registra nessun danno in paese».

Si registrano allagamenti anche nella zona dove c'è l’hotel Costaverde dove sono intervenuti i vigili del fuoco.