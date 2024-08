Scontro sulla Palermo-Agrigento, muore con la moto un operaio di Cefalà Diana: statale chiusa all'altezza di Bolognetta

Incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta. Lo comunica l’Anas, spiegando che, a causa dell’incidente, avvenuto al km 240,200, è stata chiusa temporaneamente la statale 121 (Catanese). La vittima è un operaio di Cefalà Diana, Salvatore Cangialosi di 43 anni. Viaggiava sulla sua moto, quando si è scontrato con un'auto. Le cause sono in corso di accertamento. Il traffico viene deviato sul posto, dove sono presenti il personale dell’Anas e i carabinieri per la gestione del traffico e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile. La chiusura della statale ha avuto ripercussioni sul traffico nella zona di Bolognetta e Misilmeri e si sono formate subito lunghe code.