Campofelice di Roccella, 900 metri quadri di spiaggia occupati abusivamente da un lido: sequestro e denuncia

Liberata, dai militari della Capitaneria di porto di Termini Imerese, la spiaggia di Campofelice di Roccella da un lido abusivo con sedie, sdraio e ombrelloni. Un tratto di circa 900 metri quadrati è stato occupato, impedendo la libera fruizione dell’arenile da parte dei bagnanti. L’area in questione è stata sgomberata e le attrezzature composte da pali in alluminio e ombrellini sono state sequestrate. Il responsabile è stato denunciato.

Il controllo si inserisce nel cointesto dell’operazione nazionale «Mare e laghi sicuri 2024». La vigilanza a tutela del pubblico demanio marittimo, si inserisce, in particolar modo durante la stagione balneare, nel più ampio quadro delle attività svolte dalla guardia costiera a tutela della sicurezza in mare, della balneazione e dell’ambiente marino e costiero.