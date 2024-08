Palermo, furto con spaccata al molo Sant’Erasmo: rubato il registratore di cassa e alcuni generi alimentari

Le spaccate non risparmiano neanche le attività di Sant’Erasmo, anche loro adesso nel mirino della banda della spaccata. Il primo episodio che si registra all’interno del nuovo gioiellino, che ha visto protagonista, suo malgrado, Graziano al mare, tra le prime attività ad aprire dopo la riqualificazione.

I malviventi, seguendo le ormai consuete modalità, hanno mandato in frantumi una delle vetrine aiutandosi probabilmente con una pietra: dopo essersi aperti un varco hanno preso i pochi soldi in cassa e sono fuggiti. Sull’episodio indaga la polizia che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del furto. Il fenomeno sembra insinuarsi lentamente anche nel «quartiere sull’acqua», dove fino ad ora si erano registrati alcuni atti vandalici durante alcune rassegne cinematografiche all’aperto e bivacchi.

