Il pitbull libero di girare per ore al Forum di Palermo, era stato segnalato nel pomeriggio: allarme caduto nel vuoto

«Magari sarebbe al mare con i suoi amici come tutti i ragazzi della sua età - dice Giusy Caldo dell'associazione animalista Ada - e non a casa a curarsi le ferite e a combattere con i mostri che ancora lo perseguitano per la paura che ha vissuto. La presenza di cani di grossa mole, con indole e caratteristiche particolari, va segnalata sempre. Questi cani senza guinzaglio e senza padrone a seguito non possono vagare da soli, come accade spesso a Ballarò o in altre zone del centro storico. Tutto quello che è accaduto si sarebbe potuto evitare». Dal centro commerciale Forum fanno sapere che ai loro addetti della sicurezza non è stata segnalata in quella giornata la presenza di alcun cane.

