Bayesian, stasera un momento di preghiera per le vittime sul lungomare di Porticello

Un momento di preghiera si svolgerà stasera sul lungomare di Porticello in memoria delle sette vittime del nubifragio del veliero Bayesian. Parteciperanno tutte le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di recupero dei sette morti della tragedia avvenuta in mare. A celebrare il momento di preghiera don Vincenzo Buscemi il parroco della chiesa Madonna del Lume di Porticello e Giovanni Pipia parroco della basilica Soluntina di Santa Flavia.

Un momento di riflessione e di ricordo di quanto successo questa settimana da quando attorno alle 4 del mattino di lunedì 19 agosto una bufera ha colpito la zona di Porticello Santa Flavia. Il Bayesian, una barca a vela di 56 metri battente bandiera del Regno Unito, con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak, è affondato in pochi minuti mentre era in rada a Porticello (Palermo).

L’imbarcazione, di proprietà di Mike Lynch e della moglie Angela Barcares, ha trascinato in acqua le 22 persone a bordo: 12 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio. Le vittime del disastro sono state Recaldo Thomas, cuoco di bordo; Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International; sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer; l’imprenditore britannico Mike Lynch; la figlia Hannah Lynch; il legale di Lynch, Chris Morvillo; sua moglie Neda Morvillo.