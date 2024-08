Paura a Monreale: è scomparsa una ragazza, appello disperato della mamma

Paura per una coppia di Monreale: la loro figlia, Evelyn, ieri sera (22 agosto) non è rientrata a casa. La scomparsa della ragazza viene diffusa con un messaggio-appello contenuto sui social. «Mia figlia non è tornata a casa, sono una mamma che cerca disperata. Per favore se qualcuno la vede, mi può contattare al numero 3886220366, sono di Monreale», scrive su Facebook.

Anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha condiviso l'appello: «Buongiorno - scrive -, vi chiedo la gentilezza di condividere l’appello per ritrovare questa ragazza. La famiglia non ha notizie già da diverse ore. Grazie a quanti vorranno contribuire anche con il semplice passaparola».