Bayesian, l'agenzia Camper & Nicholsons ringrazia i soccorritori: «Piena cooperazione con le autorità»

I ringraziamenti a coloro che hanno lavorato senza sosta nelle operazioni di soccorso arrivano anche dalla Camper & Nicholsons, società di gestione della Bayesian (numero IMO- International Maritime Organization 9503392), il veliero naufragato lunedì nelle acque di Porticello, ricorda in un nota che lo yacht «si è imbattuto in condizioni meteo fortemente avverse ed è affondato con 22 persone a bordo».

«Dal 2014 lo yacht era ad uso privato e non è stato disponibile per noleggio - conclude la nota della Camper & Nicholsons aggiungendo che non ci saranno altri comunicati sull’evento - nell’attesa che gli investigatori facciano completa chiarezza su quanto accadde in quella tragica notte».