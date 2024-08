Il naufragio della Bayesian, si indaga su una catena di possibili errori umani

Si attende la conclusione delle ricerche da parte dei vigili del fuoco nel veliero Bayesian affondato a Porticello all’alba di lunedì scorso. Solo completate le operazioni saranno disposte dalla procura di Termini Imerese le autopsie sui corpi all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Le autopsie sono atti irripetibili e dunque tutte le persone interessate alle indagini, sia come presunti responsabili di reati sia come familiari delle vittime, vanno avvisate e messe in condizione di assistere, personalmente o attraverso propri legali e consulenti esperti.

Le indagini della Capitaneria di porto, coordinate dal procuratore Ambrogio Cartosio e dal pm Raffale Cammarano, proseguono. Si indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni. L’ipotesi su cui si stanno concentrando gli inquirenti sarebbe quella di una presunta catena di errori umani che avrebbe provocato l’affondamento del veliero. Ci sono una serie di aspetti tecnici su cui stanno dando un contributo gli speleo sub ma anche le immagini riprese dal Rov, il robot sottomarino già utilizzato in altre disastri come quello dell’Atr della compagnia tunisina Tuninter finito in mare davanti alle coste di Capo Gallo il 6 agosto del 2005.