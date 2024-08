Porticello, le telecamere hanno ripreso il momento del naufragio: la barca è sparita in 60 secondi - VIDEO

Le telecamere di due diversi impianti di videosorveglianza hanno ripreso il momento del naufragio del veliero Bayesian, alle 4 della notte di ieri, lunedì 19 agosto.

Un primo video (che riproponiamo qui sopra) mostra la barca in rada e subito dopo il momento della tromba d'aria e dalle immagini in pochi secondo il veliero, durante la tempesta, sparisce. C'è poi un secondo video, ripreso dalle telecamere di una villa che si trova a 200 metri dal luogo, che mostre la barca mentre cola a picco davanti a Porticello. «In appena sessanta secondi - racconta il proprietario della villa, come riferisce l'agenzia Ansa - si vede che la nave sparisce. Casualmente, dopo il clamore della notizia, ho guardato le telecamere. Me lo hanno detto i miei figli. Di una ventina di telecamere installate nell’abitazione solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia. Si vede benissimo quello che succede. Per l’imbarcazione non c’è stato nulla da fare. È sparita in pochissimo tempo».