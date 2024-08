Palermo, appiccato incendio a un risto-pub in via Alloro: indagini in corso

La scorsa notte qualcuno ha appiccato un incendio alla Farmacia Alcolica, un locale di via Alloro a Palermo. Intorno alle 3 di notte è stata versata benzina, nei pressi dei due ingressi del locale. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero.

«Non so chi può essere stato, stanotte alle 3 hanno tentato di dare fuoco alla Farmacia Alcolica. C’era odore di benzina ovunque e i due ingressi danneggiati - dice il proprietario del locale -. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ci ha risparmiato da un incendio devastante, non ho mai avuto screzi con nessuno, siamo in regola con tutte le norme, non ho avuto richieste di pizzo, un gesto vigliacco, pesante non da vandali ma forse dettato dall’invidia di qualcuno che non conosco. La città è cambiata in peggio ed è per questo che ho cercato di rendere il mio locale diverso, questo mi ha permesso di avere una clientela perbene che si è autoselezionata. Stanotte sono un po' confuso e smarrito ma ringrazio i miei collaboratori che si sono precipitati in mio aiuto Nax, Gariela, Hakim e Salman, il resto sarà compito della polizia con l’aiuto delle telecamere».