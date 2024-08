Vandalizzato e ripristinato a Partinico nell’arco di qualche ora il murales di Frank Zappa che era stato realizzato lo scorso anno nell’omonima via dedicata al geniale chitarrista (ex via Zammatà) per ricordare il trentennale della sua scomparsa.

Qualcuno con della vernice rossa ha imbrattato il viso di Zappa ed una scritta accanto in cui è riportata una celebre frase dell’indimenticato artista: «Il jazz non è morto, ha solo un odore strano». Sono stati disegnati degli scarabocchi o comunque dei simboli apparentemente senza alcun senso. Il murales è stato subito ripristinato da Peppe Vaccaro, colui che lo realizzò lo scorso anno, con la collaborazione di un altro artista, il pittore Gaetano Porcasi che di recente ha creato un altro murales dedicato al sociologo Danilo Dolci. «Mi sono premurato di ripristinare subito l’opera - ha detto Vaccaro -. Non giudico chi si è scomodato per aggiungere un po’ di rosso spray, spero soltanto trovino un modo più bello per occupare il loro tempo».