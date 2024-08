Palermo, i poliziotti piombano in piena rissa alla Vucciria: a fare a botte erano una ventina di giovani

A Palermo sono proseguiti anche nel corso di questo fine settimana i servizi straordinari di controllo delle zone della cosiddetta movida, collegati al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto e previsto dalle direttive del ministro dell’Interno condivise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Stavolta i servizi interforze si sono concentrati sul quartiere della Vucciria. In azione la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e la guardia di finanza, coadiuvati dal personale dell’Asp.

In quattro locali sono state riscontrate alcune irregolarità, come l'omessa installazione di misuratore fiscale, la violazione del regolamento sui dehors, l'occupazione di suolo pubblico, la mancata esibizione di Scia e, con riferimento ad uno soltanto dei locali, l'assenza di Scia per la somministrazione di cibi. Quest’ultima irregolarità comporterà una sanzione di 5.000 euro.

Alle 4 della notte appena strascorsa (tra sabato 17 e domenica 18 agosto), poi, i poliziotti dislocati in via Roma, all'altezza della scalinata che porta alla Vucciria, hanno notato che era in corso una rissa in piazza Caracciolo e sono intervenuti. A litigare una ventina di giovani circa. L'arrivo degli agenti ha fatto dileguare i giovani partecipanti alla rissa ed ha evitato così più gravi conseguenze. Sono in corso riscontri ed accertamenti per chiarire la dinamica degli avvenimenti e per risalire alle identità dei giovani.