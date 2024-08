Palermo, malamovida al Capo: sequestrato un pub abusivo

I carabinieri della stazione Palermo Centro, con il contributo della polizia municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo finalizzato alla verifica della regolarità in materia di commercio e somministrazione di cibi e bevande, in diversi esercizi pubblici presenti nel quartiere Capo.

Nel corso dell’attività, sono stati passati al setaccio numerosi pub, tra gli altri è stata individuata e sequestrata in quanto completamente irregolare una rivendita di bevande alcooliche e non. Un uomo di 70 anni, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà, per occupazione di suolo pubblico, mancanza della Scia sanitaria e mancanza dei requisiti igienici. L’uomo infatti, gestore dell’attività, avrebbe occupato senza alcuna autorizzazione il suolo pubblico con diverse strutture per esporre la merce nonché tavoli e sedie per accogliere gli avventori.

Nell’ambito del controllo sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro.