Palermo, gli autisti dell'Amat malati del dopo Ferragosto lasciano a piedi turisti e cittadini

Il day after della festa lascia molti... a piedi, a Palermo. Dopo il turno festivo del Ferragosto, 16 autisti dell’Amat hanno presentato ieri mattina certificato medico: ammalati, in blocco, e assenti assieme ai 17 attualmente in congedo parentale. Significa, in pratica, che la città assolata e piena di passeggeri alle fermate con cappelli da mare e guide turistiche, è rimasta orfana di oltre trenta bus attesi invano o per molto tempo in più del previsto passaggio perché mancava materialmente chi li guidasse. E altri trenta mezzi, giusto per fare l’en plein del disagio con il solleone, erano già fermi anche per guasti vari che nessuno poteva riparare.

Risultato, sulle 150 vetture giornaliere che l’Amat ha messo in pista per coprire il fabbisogno estivo, ieri ne circolavano appena 90. Il minimo storico dall’inizio della bella stagione, nella quale in realtà quei 150 bus non hanno mai regolarmente circolato tutti assieme.

