Palermo, cocchiere abusivo nei guai: sequestrata la carrozza

La polizia municipale di Palermo ha sequestrato una carrozza da nolo, utilizzata nel centro storico da un vetturino senza licenza per il servizio di piazza a favore dei turisti. Al cocchiere, fermato mentre aveva a bordo dei turisti, è stato contestato l’«esercizio abusivo di servizio di piazza con veicoli a trazione animale» e la circostanza che circolasse su un mezzo senza targa. In queste settimane la polizia municipale ha operato 9 sequestri ed una confisca.

A darne notizia l’assessore al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli: «Sono testimone del lavoro faticoso e costante portato avanti, soprattutto in un mese davvero impietoso per i nostri amici a 4 zampe in quanto stiamo registrando decine di abbandoni giornalieri a cui faticosamente facciamo fronte grazie al lavoro della nostra amministrazione e delle preziose attività di supporto delle associazioni animaliste sul territorio, che al giusto contributo di denuncia affianca quello di proposizione e collaborazione attiva nell’interesse non di inasprire l’opinione pubblica, ma di salvaguardia concreta e puntuale degli animali. Siamo ancora molto lontani dagli standard ai quali tendiamo, ma abbiamo altrettanto consapevolezza di non essere inermi e di essere convintamente e ostinatamente sul campo e senza sottrarci alle nostre responsabilità nonostante i pochi mezzi e le forze in campo».