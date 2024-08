Lavoratori in nero, sospese le attività di un agriturismo a Ventimiglia di Sicilia e di un lido ad Altavilla

Cinque lavoratori in nero sono stati scoperti dagli ispettori del lavoro e dai carabinieri in provincia di Palermo in un agriturismo a Ventimiglia di Sicilia. È stata sospesa l’attività. Sono state emesse prescrizioni per l’omessa sorveglianza sanitaria per i cinque dipendenti e per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

In uno stabilimento balneare ad Altavilla Milicia è stato trovato un lavoratore in nero sugli otto in servizio. Anche in questo caso è scattata la sospensione sia per il superamento del 10% di lavoro nero sia per violazioni in materia di sicurezza, quali l’omessa nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.