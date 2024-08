Donna sentinella del boss in gelateria, l’inchiesta sui negozi Brioscià-Sharbat a Palermo si concentra sull’indagata Gnoffo

Ha risposto e respinto le accuse. Mario Mancuso, difeso dagli avvocati Lorenzo Bonaventura e Riccardo Ruta Ruta, si è seduto davanti al Gip Lirio Conti, presente anche il sostituto procuratore Federica La Chioma, e non si è trincerato dietro il diritto di non rispondere alle domande. L’interrogatorio di garanzia dell’inchiesta del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza e della Dda, che ha coinvolto le gelaterie a marchio Brioscià e Sharbat e i legami con il vecchio boss di Partanna Mondello, Michele Micalizzi, si è svolto anche per quest’ultimo: e il genero di don Saro Riccobono si è invece avvalso della facoltà di non rispondere.

Il primo round di quello che sarà - presumibilmente - un lungo procedimento contro l’imprenditore e le vecchie famiglie di Cosa nostra, mentre dalle quasi quattrocento pagine dell’inchiesta emerge la figura della sentinella del vecchio padrino, Maria Gnoffo. Stretta amica di Margherita Riccobono, figlia del patriarca Rosario Riccobono e moglie di Micalizzi, Gnoffo avrebbe avuto un ruolo di rilievo all’interno delle gelaterie. Un vero e proprio braccio destro, una donna di fiducia per Micalizzi: Gnoffo gli dava del lei in segno di rispetto, anche dopo essere stata assunta in nero dal 2018. La donna riferiva con frequenza alla Riccobono problemi e routine dei due punti vendita in via Pipitone Federico e via Mariano Stabile, che proteggeva anche da eventi che potessero intaccare le risorse economiche delle attività: «Ci servi tu alla cassa - le diceva in una telefonata Margherita Riccobono - perché ha paura (Micalizzi, ndr) che gli altri rubino. Mi diceva proprio così, a me mi fa comodo avere Maria nelle gelaterie».