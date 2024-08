Nove ore di ritardo a Ferragosto sul volo Bergamo-Palermo: i passeggeri arrivati 30 minuti prima della mezzanotte

Nove ore di ritardo: Ferragosto da incubo, sottolinea ItaliaRimborso nel darne notizia con un comunicato, per molti passeggeri. Dovevano raggiungere Palermo, ma il volo ha riportato oltre 9 ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri, giovedì 15 agosto, con il volo Bergamo-Palermo FR4969 della compagnia Ryanair.

I passeggeri, punta l'indice ItaliaRimborso, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Bergamo, vedendo rinviato il proprio volo. Era in partenza inizialmente alle 12.25, è atterrato solamente alle 23.28. «Un disservizio - si legge nella nota - che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Palermo, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004». Sul sito di ItaliaRimborso il modulo per la la segnalazione.

Nei giorni scorsi c'erano stati altri ritardi, in particolare sui collegamenti fra Palermo e Roma. Ieri, poi, causa la chiusura per la cenere dell'Etna, dall'alba e fino alle 18, di Catania Fontanarossa, una ventina di voli sono stati dirottati, ma questo, assicura la Gesap, la compagnia che gestisce lo scalo Falcone Borsellino, non ha comportato disagi.