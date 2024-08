La risposta alle bottiglie gettate in mare: giovane si immerge a Isola e ne recupera altre dal fondale - VIDEO

Dopo il video postato sui social nei giorni scorsi, che riprende alcune persone che da un gommone lanciano bottiglie di vetro di birra nelle acque del mare di Isola delle Femmine - riprese fatte da una persona che si trovava sullo stesso natante - è apparso ora su Facebook un altro video in cui un giovane, Marco Giacalone, come risposta polemica raccoglie dal fondale e riporta in superficie bottiglie gettate in mare, sempre a Isola.

Sulla vicenda l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo aveva espresso «la più totale indignazione. Quello che è avvenuto - aveva detto - è un gesto inaccettabile e vergognoso, che denota non solo un totale disprezzo per l’ambiente, ma anche un’irresponsabilità che non possiamo tollerare. Il mare rappresenta una risorsa inestimabile per la nostra isola, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico e turistico».

Adesso una risposta concreta da parte di Marco Giacalone. Anche lui a bordo di un gommone, si è calato nelle acque di Isola delle Femmine ed ha raccolto bottiglie di vetro che erano nel fondale sabbioso, dedicando la pescata «alle m... che hanno buttato in acqua le bottiglie». Naturalmente, per Giacalone era pressoché impossibile trovare le stesse bottiglie. Infatti, quelle raccolte sono tutte di marca Heineken mentre quelle che si vedono gettare in acqua nel video precedente erano Moretti. Segno evidente che gli incivili che gettano bottiglie vuote in mare sono numerosi.