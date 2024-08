Incendi di macchia mediterranea la notte tra martedì e mercoledì (13 e 14 agosto) a Palermo e in provincia. Diversi i roghi che hanno tenuto in apprensione i residenti e che sono stati domati grazie all’intervento in massa di vigili del fuoco e forestali. Le fiamme a Terrasini, Trappeto, San Giuseppe e Belmonte Mezzagno e nel capoluogo.