Ferragosto, sindaco di Carini vieta i bivacchi in spiaggia: inibiti bottiglie di vetro e superalcolici

Ordinanza contro i bivacchi in spiaggia a Carini per il Ferragosto. Dalle 7 del 13 agosto alle 7 del 15 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovì Monteleone ha vietato la detenzione e il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e altri materiali utili ad accendere i fuochi in spiaggia.

Vietato infine portare bottiglie di vetro e superalcolici in spiaggia e in tutte le spiagge della la costa carinese. Dal 14 al 15 agosto è inoltre vietato accendere fuochi o usare apparecchiature che generano fiamme e campeggiare in spiaggia, e su tutto il litorale. È vietata la vendita di bevande alcoliche, non alcoliche e superalcoliche da asporto in bottiglia o lattine in tutto il territorio del comune. Consentita solo la vendita con mescita nei locali.