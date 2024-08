Comune di Bagheria vieta falò sul litorale di Aspra nella serata di Ferragosto

Il Comune di Bagheria, con un’ordinanza sindacale ha disposto un divieto assoluto su tutto il litorale del borgo marinaro di Aspra, frazione di Bagheria, di accendere fuochi o falò di qualsiasi natura, nonché di installare tende da campeggio o ricoveri provvisori nelle giornate di oggi e di domani (14 e 15 agosto).

«Questa misura, volta a garantire la sicurezza di cittadini e turisti e a prevenire possibili incendi - si legge in una nota del Comune - sarà in vigore per tutta la durata delle giornate festive in considerazione anche delle elevate temperature e delle condizioni meteo che potrebbero favorire il propagarsi di eventuali incendi».