Nuova notte di incendi di rifiuti a Palermo. I roghi ai cumuli di spazzatura sono stati appiccati tra martedì e mercoledì notte (13 e 14 agosto) in via Santissima Maria del Carmelo, nella zona industriale di Brancaccio, per ben due volte in Corso dei Mille, in via Decollati non distante dalla Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte e allo Zen, in via Einaudi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i roghi ed eseguito le bonifiche.