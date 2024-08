Un incendio è divampato a Palermo nel parcheggio degli Emiri in via Nina Siciliana a Palermo.

Ad andare in fiamme rifiuti e un canneto. Sono stati impegnati per diverse ore i vigili del fuoco per cercare di arginare le fiamme. Nella zona si è alzata una coltre di fumo nero che ha creato problemi ai residenti.