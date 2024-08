Scontro frontale tra una Fiat Panda e una Volkswagen Golf a Palermo in via Conte Federico. I due automobilisti alla guida delle vetture sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e portati in ospedale al Civico e al Buccheri La Ferla in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità dello scontro.