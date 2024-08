Altavilla, montato un gabinetto in spiaggia per il Ferragosto: sequestrato

In spiaggia ad Altavilla Milicia per trascorrere il Ferragosto non solo hanno piantato le tende ma realizzato anche un servizio igienico nell’arenile. È quanto hanno scoperto i militari della capitaneria di porto di Porticello, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.

Oltre al wc in spiaggia che è stato sequestrato e rimosso sono state fatte smontare decine di tende. «Non ho ritenuto di inibire l’accesso alle spiagge per la notte di Ferragosto - dice il sindaco Pino Virga - perché il comportamento di pochi irresponsabili non può limitare la libertà di quanti, legittimamente, desiderano vivere la tradizione del bagno di mezzanotte. Desidero rivolgere, piuttosto, un appello a quanti vorranno trascorrere la notte di ferragosto al mare: ‘godetevi la bellezza del nostro litorale, ma abbiatene cura e rispetto. E abbiate rispetto anche di voi stessi, evitando comportamenti dannosi. Chi è sano di mente sa divertirsi senza eccedere con alcol o fare uso di droghe» I controlli delle Forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.