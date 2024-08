La Bmw si schianta sul guard-rail: un morto e tre feriti gravi sulla statale Corleonese Agrigentina

Un morto e tre feriti gravi in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 118 Corleonese Agrigentino, all'altezza del bivio Lupo che porta a Godrano, in provincia di Palermo. Una Bmw, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi contro il guard-rail. Nell’impatto è morto Salvatore Pasqua, di 39 anni, di Corleone. Nell’auto viaggiavano altri due uomini, di 45 anni e di 48 anni, e una giovane di 27 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’automobilista e trasportato un ferito gravissimo all'Ospedale Civico di Palermo e altri due, sempre in codice rosso, all’ospedale di Corleone (nella foto). Le indagini sono condotte dai carabinieri, non ci sono altri veicoli coinvolti.