Palermo, nuovi roghi di rifiuti allo Zen

Ancora incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in via Agesia di Siracusa allo Zen. Il quartiere continua ad essere al centro di incendi di riufiti, come è successo qualche giorno fa (le foto si riferiscono agli incendi dello scorso fine settimana), quando a un certo punto il fumo nero, intenso e pungente, faceva pensare che avesse preso fuoco qualche montagna attorno alla città. Intere strade-pattumiera sono state date alle fiamme allo Zen e allo Zen2. I vigili del fuoco solo nella mattinata di ieri sono intervenuti in sette punti diversi. Cassonetti distrutti, cenere dappertutto, la schiuma degli estintori che invade le vie, l’odore acre della plastica bruciata ad ammorbare l’aria.

Stanotte altri incendi in via Pandora e in via Noce. I roghi sono stati appiccati a cumuli di spazzatura che ancora si trovano per strada nonostante l’intervento di recupero della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo.