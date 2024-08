Palermo, lite nel traffico in via Libertà: un tassista pesta un ragazzo di 23 anni

Trauma cranico, quattro denti saltati, mandibola rotta, lesioni alle labbra, occhi pesti e traumi sparsi in tutto il corpo. È la prognosi di una folle aggressione in via Libertà, nel centro di Palermo, vicino al Teatro Politeama: ieri pomeriggio intorno alle 15 un tassista sulla cinquantina ha picchiato selvaggiamente un ragazzo di 23 anni dopo un battibecco. L’episodio è accaduto all’altezza del numero civico 31. Il giovane era a bordo dell’automobile della sua fidanzata, seduto sul lato passeggero, quando, da una prima ricostruzione che dovrà poi essere confermata dagli inquirenti, un taxi avrebbe tagliato la strada alla coppia e poi frenato bruscamente per fare attraversare una signora. La ragazza per evitare l’impatto ha sterzato e arrestato la marcia del proprio mezzo al fianco del taxi. Da qui si è innescato uno scambio di parole tra il ventitreenne e l’uomo.

Sembrava finita lì, con il tassinaro che aveva ingranato la prima marcia per ripartire, ma pochi metri dopo l’uomo ha nuovamente inchiodato, questa volta per aprire lo sportello e scendere dal mezzo. Il tassista si è diretto verso i due ragazzi, puntando il giovane, anche lui sceso dall’automobile. Neanche il tempo di scambiare altre parole e il tassista ha sferrato due pugni sul volto del ragazzo, facendolo crollare a terra. L’uomo ha continuato a pestare il ventitreenne, fino a quando sul luogo non è arrivato un colonnello della guardia di finanza, che si trovava a passare da lì: alla vista della divisa, il tassista è risalito a bordo del mezzo, dandosi alla fuga. Il colonnello della finanza ha subito chiamato i soccorsi, giunti immediatamente sul posto insieme ad alcune pattuglie della polizia, che hanno ascoltato il racconto della fidanzata, la quale ha fornito una descrizione fisica del tassista e il numero di targa della vettura. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Il tassista è stato rintracciato dalle forze dell’ordine dopo circa un’ora e portato in questura.