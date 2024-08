Auto in fiamme, cavi bruciati, black-out nelle case: a Bagheria una notte di paura

Tanta paura a Bagheria, tra gli abitanti in via Mineo, una stradina che sorge nei pressi della più centrale via Ignazio Lanza di Trabia a causa di un grosso incendio si è sviluppato in piena notte. Attorno alle ore 2, nella notte tra giovedì e ieri (9 agosto), è andata a fuoco ed è stata completamente distrutta una autovettura Hyundai iX35 che era parcheggiata all’altezza del numero civico 7 della via Mineo. Nell’incendio è stata anche danneggiata la linea elettrica. Le abitazioni del luogo sono rimaste al buio per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio che hanno spento il rogo, non senza fatica, mentre i tecnici dell’Enel hanno lavorato per diverse ore per riattivare l’illuminazione nella zona. Sono intervenuti pure i tecnici dell’Enel che hanno riscontrato un cavo esterno che alimenta tutta la zona completamente bruciato e lo hanno sostituito nella notte. L’energia elettrica è stata ripristinata nelle prime ore del mattino per il sollievo dei residenti, ma non senza paura per quanto accaduto.