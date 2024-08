Trovato in possesso di armi e di una katana, arrestato a Palermo

La polizia ha arrestato a Palermo un 31enne per porto e detenzione di armi clandestine. L’uomo, bloccato dopo avere tentato di fuggire su un monopattino alla vista della Volante, era in possesso una penna pistola artigianale con il percussore e canna con 16 cartucce calibro 7,65. L’uomo transitava all’interno della corsia di emergenza in direzione viale Regione Siciliana.

Durante una perquisizione domiciliari sono stati trovati un fucile monocanna, con la canna mozzata, una cartuccia calibro 38 special, 16 cartucce calibro 7,65, una katana giapponese di quasi un metro. Le armi e le cartucce sono state sequestrate. L’arresto è stato convalidato dal gip.