«La vita in fumo, finora solo promesse», a Palermo l'odissea di una famiglia che ha perso tutto negli incendi dell'estate scorsa

Una vita andata in fumo in pochi minuti. Letteralmente, in un mix fatale di mancata rimozione di rifiuti e fuoco doloso. Un disastro che finora resta «senza responsabili» ma con tante famiglie ferite.

A un anno dall’incendio a Borgo Nuovo, della casa di Claudio Meli restano solo uno scheletro annerito e relazioni di esperti da portare a dicembre nella causa contro il Comune, accusato di averli abbandonati. Tutto il passato in un fascicolo consegnato al legale che li rappresenterà, l’avvocato Edno Gargano. In una notte, l’apicoltore e la moglie Laura hanno perso - ad esempio - le foto del matrimonio, quelle dei due figli, i mobili, tutti i vestiti, la Tv e i computer. Tutte quelle cose che fanno una «casa», quella che oggi non hanno più.

O perlomeno, non quella familiare dalla quale il 25 luglio dello scorso anno scapparono in tutta fretta per evitare la morte. Ma fino a quel momento, topi e i serpenti gli avevano fatto compagnia assiepati tra i materassi, i rifiuti e le erbacce diventate foresta che avevano inghiottito il vicino torrente Passo di Rigano. Dolore e rabbia per le promesse mancate. Da due settimane il Comune sta ristrutturando le palazzine popolari di via Erice, a loro non spetta al momento altro che un aiuto per pagare l’affitto. Ma è una soluzione che non li consola.