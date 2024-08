Rifiuti a Palermo, la Rap: «Recuperato l'arretrato e pronta la vasca per lo smaltimento»

«Dopo avere recuperato l’arretrato in città, adesso siamo anche nelle condizioni di smaltire il residuo che si è accumulato a causa del ritardo nella consegna della VII vasca e dei danneggiamenti subiti nelle scorse settimane. Con la ripartenza dell’impianto di Tmb e la consegna del secondo lotto della VII vasca, si sblocca infatti un passaggio fondamentale per garantire continuità e serenità al servizio». Lo dice il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, dopo che oggi è stato consegnato dalla Regione il secondo lotto della VII vasca.

«Le criticità delle ultime settimane - aggiunge - sono purtroppo la somma di una serie di problematiche che si sono accavallate inesorabilmente, creando una situazione di emergenza che ha danneggiato l’immagine della città e dell’azienda, in cui comunque non manca il senso di responsabilità e la buona volontà, con l’unico obiettivo di salvare la Rap e garantire una situazione di normalità ai cittadini. Da parte nostra, l’impegno è massimo. Sono convinto che se tutti gli attori coinvolti in questa partita continueranno a remare nella stessa direzione, il traguardo sarà alla portata di Palermo».